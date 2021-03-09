Ульяновский губернатор планирует вновь участвовать в выборах главы региона

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен вновь участвовать в выборах главы региона осенью текущего года, сообщила пресс-служба управленца.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен вновь участвовать в выборах главы региона осенью текущего года, сообщила пресс-служба управленца.

Стоит отметить, что Морозов является лидером среди своих коллег по времени нахождения на руководящем посту. На должности главы региона политик с 6 января 2005 года. Теперь губернатор намерен пойти на 5-й срок.

Сам Сергей Морозов сообщил, что у него есть грамотная команда и хорошая предвыборная программа.