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12:55   9 Марта 2021
Политика

Ульяновский губернатор планирует вновь участвовать в выборах главы региона

Ульяновский губернатор планирует вновь участвовать в выборах главы региона

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен вновь участвовать в выборах главы региона осенью текущего года, сообщила пресс-служба управленца.

Стоит отметить, что Морозов является лидером среди своих коллег по времени нахождения на руководящем посту. На должности главы региона политик с 6 января 2005 года. Теперь губернатор намерен пойти на 5-й срок.

Сам Сергей Морозов сообщил, что у него есть грамотная команда и хорошая предвыборная программа.

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#губернатор #выборы #морозов #ульяновская область

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