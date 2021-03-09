Поезд сбил сидевшего на рельсах мужчину в Ульяновской области

Житель Ульяновской области не отреагировал на сигналы приближающегося поезда и погиб. Личность мужчины устанавливается полицией.

Житель Ульяновской области не отреагировал на сигналы приближающегося поезда и погиб. Личность мужчины устанавливается полицией.

Поезд сообщением "Уфа — Санкт-Петербург" сбил 26-летнего жителя Ульяновской области, пишут местные СМИ. Пострадавший скончался на месте.

Трагедия произошла в воскресенье недалеко от рабочего поселка Майна. По данным полиции, мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы приближающегося поезда. Машинист начал торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. Выясняются личность погибшего и обстоятельства инцидента.