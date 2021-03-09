Владимир Зеленский намерен встретиться с каждым лидером "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично встретиться с каждым из других лидеров "нормандской четверки", если саммит не состоится. Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично встретиться с каждым из других лидеров "нормандской четверки", если саммит не состоится. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации журналистов, украинский лидер уже сообщил западным партнерам о намерении лично встретиться с президентами России, Германии и Франции.

"В любом случае готовится "нормандская встреча", она должна быть. Я от себя скажу — я это уже сказал западным партнерам: если не будет встречи в "нормандском формате", я найду формат, когда встречусь с каждым лидером "нормандской четверки"... по отдельности", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что постоянно откладывать этот вопрос "не выйдет".