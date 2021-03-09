Бывшая модель из Петербурга задержана по подозрению в избиении бабушки

Профессор пульмонологии в Петербурге попала в больницу с проломленным черепом. По данным следствия, она стала жертвой нападения со стороны собственной внучки.

Профессор пульмонологии в Петербурге попала в больницу с проломленным черепом. По данным следствия, она стала жертвой нападения со стороны собственной внучки.

Полиция задержала бывшую модель из Петербурга, которую подозревают в избиении собственной бабушки, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в воскресенье. В экстренные службы обратилась девушка, которая заявила о том, что ее 81-летняя родственница якобы повредила глаз при падении. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже стражи правопорядка арестовали заявительницу по делу о причинении тяжкого вреда здоровья. По данным следствия, фигурантка пришла к бабушке пьяной и избила пострадавшую в ответ на отказ дать денег на выпивку.

Сообщается, что ранее подозреваемая занималась модельным бизнесом, а также привлекалась к ответственности за кражу алкоголя из магазина.