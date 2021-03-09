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12:24   9 Марта 2021
Происшествия

Краснодарец воровал телефоны во время уроков по самообороне

Краснодарец воровал телефоны во время уроков по самообороне

Подозреваемый предлагал пострадавшим научиться приемам борьбы. В процессе уроков он воровал у них телефоны, сообщает УМВД по Краснодару.

Установлено, что незнакомый мужчина подошел на улице Ставропольской к заявителю и предложил продемонстрировать несколько приемов борьбы для их последующего использования при самообороне.

В итоге, указанный гражданин провел в партере с краснодарцем несколько приемов. А потом, местный житель обнаружил, что из кармана своей верхней одежды пропал его телефон.

Предполагаемого злоумышленника по горячим следам задержали в одном из хостелов города. Ранее судимый за кражу мужчина признался в содеянном.

Также была установлена его причастность к совершению аналогичного преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража)".

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