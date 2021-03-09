Эксперты медиацентра "Патриот" оценят ситуацию с зарплатами в России

ФАН и медиацентр "Патриот" проводят эфир на тему "Экономика и уровень жизни в России. Должны ли расти зарплаты россиян с ростом экономики?" во вторник, 9 марта, в 12:00.

ФАН и медиацентр "Патриот" проводят эфир на тему "Экономика и уровень жизни в России. Должны ли расти зарплаты россиян с ростом экономики?" во вторник, 9 марта, в 12:00.

В рамках трансляции эксперты обсудят, почему в России медленно увеличиваются заработные платы. Специалисты расскажут, насколько стабильна национальная экономика и какие для нее существуют реальные угрозы.

Кроме того, они объяснят, как развивается отечественная промышленность и высокотехнологичное производство, и выяснят, какие точки роста есть у России. На вопросы в рамках эфира ответят политики, социологи, законодатели, предприниматели, экономисты, общественные деятели, политологи и журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, независимо от их политической принадлежности.