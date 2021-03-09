Рекордные объемы продовольствия из России экспортировали за рубеж

Стало известно о резко возросших поставках сельскохозяйственной продукции в 2020 году.

Стало известно о резко возросших поставках сельскохозяйственной продукции в 2020 году.

РБК приводит данные федерального центра "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства РФ. В соответствии с ними, сельхозэкспорт впервые за российскую историю обогнал импорт.

Согласно опубликованной статистике, Российская Федерация в прошлом году экспортировала 79 млн тонн продовольствия на общую сумму в 30,7 млрд долларов, превысив показатели за 2019 год на 20%.

Таким образом, российский экспорт впервые за постсоветский период превзошел импорт и позволил принести в бюджет около 1 млрд долларов. Главными покупателями продовольствия из России стали Китай (13% поставок), Турция (10%) и Казахстан (около 7%). Основные категории экспорта: зерновые, масложировая, мясная и молочная продукция, продукция пищевой отрасли.