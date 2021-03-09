Сенатор Косачев иронично ответил обеспокоенному американскому генералу

Командующий Космическими силами США Джон Реймонд вдруг обеспокоился мощью России и Китая.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook прокомментировал слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда о том, что американцы обеспокоены возможностями России и Китая в космосе.

В интервью NYT Реймонд заявил об обеспокоенности и призвал более четко обозначить международные «правила поведения» за пределами Земли. Косачев к позиции американского генерала отнесся с иронией.

«Если искать слово даже не года, а десятилетия для американских политиков и военных, то им будет «обеспокоенность». В США впадают в нервозность по поводу любых действий любых других стран мира, если они начинают конкурировать с американскими», – написал Косачев.

Российский сенатор напомнил, что за последние 13 лет Россия и Китай дважды выступали в ООН с инициативой о прекращении «гонки вооружений» между странами в космосе. Кроме того, страны неоднократно предлагали заключить соглашения «в приемлемой для всех форме». Но ни одна из идей так и не нашла поддержки у США.

«Теперь вот обеспокоились. Раньше надо было», – заключил глава комитета Совфеда по международным делам.

В то же время Косачев выразил опасения, что Вашингтон сменил риторику для того, чтобы обосновать подготовку "скрытого удара" по России, как в истории с кибератаками. Ранее ранее журналисты The New York Times сообщили, что администрация Джо Байдена готовится отомстить РФ из-за якобы неоднократных попыток российских хакеров взломать федеральные системы США. Москва отрицает причастность к кибератакам.