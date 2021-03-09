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12:02   9 Марта 2021
Политика

Суд РФ получил 12 протоколов в отношении соцсетей

Суд РФ получил 12 протоколов в отношении соцсетей

Российский суд получил 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google.

Согласно полученной информации, социальные сети не удалили контент, в котором содержалась информация с призывом в адрес детей к участию в незаконных акциях.

Ранее стало известно, что суд обязал социальную сеть "Одноклассники" выплатить 4 млн рублей штрафа за склонение детей к участию в несанкционированных акциях.

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#суд #россия #соцсеть

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