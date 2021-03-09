Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова

Российская писательница Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни.

Российская писательница Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни.

Полякова умерла во Владимире. Она в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Прощание с автором пройдет 10 марта на территории Свято-Успенского Княгининого монастыря, сообщила менеджер деятельницы искусства Валерия Сергеева.

Полякова написала более 90 произведений. Она была одним из самых продаваемых беллетристов в России. По мотивам ее книг снимали фильмы. Среди них кинолента "Тонкая штучка" с актрисой Александрой Захаровой, вышедшая в 1999 году.