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12:00   9 Марта 2021
Происшествия

Роспотребнадзор повторно проверит воду в Махачкале после массового отравления

Роспотребнадзор повторно проверит воду в Махачкале после массового отравления

Специалисты не нашли единого источника отравления у 24 госпитализированных в Махачкале.

В настоящее время во всех местах, где выявлены заболевшие, специалисты Роспотребнадзора взяли повторные пробы воды, что даст возможность исключить ее качество как причину отравления людей.

Вода проходила плановые проверки. Пострадавших также не связывают общее место учебы, работы или проживания.

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления жителей Махачкалы. Ранее стало известно о госпитализации 24 граждан, в том числе 22 детей.

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