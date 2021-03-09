Поиски родителей привели пожилую американку к спискам федеральных преступников

Тест ДНК помог жительнице США найти родителей и открыть "страшные" тайны прошлого. Оказалось, что отец пожилой Кэти Г. находится в федеральном розыске.

Тест ДНК помог жительнице США найти родителей и открыть "страшные" тайны прошлого. Оказалось, что отец пожилой Кэти Г. находится в федеральном розыске.

Американка знала, что в раннем детстве ее удочерили, однако с биологическими родителями она никогда не была знакома. Когда 63-летняя Кэти решила выяснить этот факт своей биографии, ей открылись неприятные подробности прошедших лет. О тайном, которое становится явным, сообщает CNN.

Для того, чтобы осуществить задуманное, женщина сдала тест-ДНК на дому. Во время заполнения сопроводительных документов она указала, что заинтересована в поиске своих родственников. Вскоре результаты принесли первые "плоды". Так, Кэти Г. нашла троюродную сестру Сьюзен Г. из штата Мэн.

"Мы были поражены тем, что во многом похожи. Мы обе изучали английский язык и работали учителями", — поделилась героиня статьи.

Она отметила, что найденная сестра оказалась страстной любительницей генеалогии. Женщина решила помочь только что обретенной родственнице получить больше ответов о ее родной семье. Благодаря некоторым усилиям ей удалось найти биологическую мать 63-летней Кэти Г., которая отдала ее на усыновление в 1957 году.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Дело в том, что отыскать отца сперва оказалось не так-то просто. Лишь спустя несколько лет эта загадка была отгадана. Выяснилось, что отцом гражданки США был бывший офицер дипломатической службы, который ныне находится в федеральном розыске.

По информации правоохранительных органов, Уильям Б. разыскивался правительством США с 1970-х годов, а в 2014 году попал в список самых разыскиваемых лиц ФБР. Согласно обнаруженным данным, мужчину обвиняют в том, что в 1976 году он якобы забил до смерти свою 68-летнюю мать, 37-летнюю жену и их трех маленьких сыновей в Бетесде, штат Мэриленд. Следствие считает, что после жестокой расправы американец перевез тела своих жертв в Колумбию, штат Северная Каролина.

"Он вырыл яму и положил тела в эту неглубокую могилу, а затем продолжил поджигать их", — поведали в ФБР.

По словам Кэти Г., тот факт, что ее биологический отец является убийцей, естественно, сильно контрастирует с тихой и сдержанной атмосферой ее приемной семьи. Однако женщина считает, что от настоящего родителя она, возможно, получила свою целеустремленную личность.