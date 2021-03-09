Суд отказал дочери российского дипломата в Зимбабве в праве на наследство

Дочь российского дипломата в Зимбабве Елена судится с новой семьей Сергея Бахарева за наследство. Она утверждает, что отец собирался с ней встретиться и поддерживал отношения.

Дочь российского дипломата в Зимбабве Елена судится с новой семьей Сергея Бахарева за наследство. Она утверждает, что отец собирался с ней встретиться и поддерживал отношения.

Елена Бахарева работает администратором в ветеринарной клинике. Ее родители развелись, когда она была еще маленькой. После смерти брата в 2014 году она решила найти отца и выяснила, что им является российский дипломат Сергей Бахарев. Сам мужчина не жаждал встречи с внезапно появившейся дочерью, заявив, что у него якобы будут проблемы на работе.

По словам Елены, он обещал с ней встретиться в 2019 году, когда вернется в Москву из Зимбабве. Однако увидеть отца так и не получилось. Он умер сразу по возвращении в российскую столицу. Об этом Елена узнала уже от представителей МИД РФ, когда лично позвонила в ведомство. Тогда девушка вступила в борьбу за наследство с новой семьей отца.

По закону она должна была заявить права на имущество в течение полугода со дня смерти Бахарева. Женщина пропустила этот срок, потому что узнала о печальном известии слишком поздно. Суд не пошел навстречу дочери усопшего, посчитав, что Елена не особо интересовалась жизнью родственника. Она могла узнать о случившемся из СМИ, ведь отец был публичным лицом.