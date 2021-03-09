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11:50   9 Марта 2021
Политика

Посол РФ рассказал о попытках Запада раскачать ситуацию в Белоруссии

Посол РФ рассказал о попытках Запада раскачать ситуацию в Белоруссии

Западные страны не отказались от идеи раскачивания ситуации в Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, сейчас Запад "переосмысливает формат давления на Белоруссию". Будущая деятельность в отношении республики будет отличаться, от той, что была в прошлом. Запад примет более изящную, тонкую и умную работу. Кроме того, продолжает кампания по отрыву Белоруссии от России, заключил посол.

Ранее Дмитрий Мезенцев заявил о необходимости усовершенствовать работу по интеграции между Россией и Белоруссией.

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#россия #минск #белоруссия

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