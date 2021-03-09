Поиск смыслов. Как Тихановская сможет заинтриговать Байдена белорусским кейсом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии вновь собирается встретиться с Джо Байденом.

После неудавшихся попыток раскачать Европейский союз (ЕС) на санкции против Минска, Светлана Тихановская намеревается обратиться за помощью к президенту США Джозефу Байдену. Об этом бывший кандидат в президенты Белоруссии сообщила на пресс-конференции в Женеве в понедельник, 8 марта. С Белым домом, по словам Тихановской, она «находится в контакте», а ее встрече с американским лидером может помешать только пандемия коронавируса.

«Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания. <…> США в настоящий момент уже уделяют внимание Белоруссии. <…> Страна поддерживает движение Белоруссии к демократии и уже участвует в урегулировании кризиса в некоторой степени», — рассказала Тихановская.

После всех неосуществившихся угроз, которыми Светлана Тихановская осыпала президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружение, нынешним ее словам верится с трудом. Достаточно вспомнить, что уже несколько раз ЕС якобы находился на стадии принятия «серьезных санкций» против белорусских властей.

Координатор минских протестов уже выдвигала Лукашенко «ультиматум», объявляла «общенациональную забастовку» в Белоруссии и призывала сограждан к массовым беспорядкам, находясь в Литве. Ни то, ни другое не принесло ожидаемого эффекта: забастовку поддержали несколько сотен человек, протесты утихли, а Александр Лукашенко остался на посту президента.

К тому же в США Светлана Тихановская собирается уже несколько месяцев. Еще 26 ноября 2020 года стало известно, что Джо Байден (который тогда был лишь кандидатом на пост главы Белого дома) уже приглашал ее на официальную встречу. Спустя несколько дней экс-кандидат в президенты Белоруссии изъявляла желание поехать на церемонию инаугурации Байдена, но в последний момент предпочла остаться в Литве.

То, что встреча Тихановской и Байдена все-таки состоится, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов верит с трудом. Белорусский кейс Белому дому неинтересен, рассуждает он. Советники и аналитики пожилого американского президента уже давно доказали своему начальнику всю «безресурсность» Тихановской и ее борьбы за пост главы Белоруссии.

«Белоруссия Америке неинтересна. А судя по тому, как с момента выборов в Белоруссии [август 2020 года] действует Тихановская, у нее проблемы с поиском смыслов, причинно-следственными связями, она не понимает, что нужно делать. Она может стать интересна Вашингтону только в том случае, если американцы сами возьмутся за ее историю и перепишут ее под свои интересы. Сама по себе Тихановская и ее оппозиционная борьба бесперспективна, энергетика конфликта уже иссякла. Острый политический конфликт не живет столько времени», — объяснил Маркелов.

Чтобы Тихановская продолжала оставаться на плаву в информационном поле, ей постоянно нужно «что-то придумывать», добавил эксперт. Вашингтонские «ястребы» браться за этот проект не хотят, поскольку не видят выгоды для себя. Еще одна причина, по которой Джо Байден все же может пойти на контакт с лидером белорусской оппозиции – политическое давление на Россию, предположил политолог.

В эту сторону развернуть кейс Тихановской будет не так трудно: на той же пресс-конференции в Женеве она выразила сожаление, что Москва поддерживает позицию Минска и не идет на контакт с оппозицией. Впрочем, Россия нужна Белоруссии из-за торговых связей, признала Тихановская, поэтому пока ругаться с Кремлем она не намерена.

«Лоббистам Тихановской нужно приложить очень большие усилия, чтобы убедить Белый дом прислушаться к ней. <…> Пытаясь набрать свой политический вес, Тихановская может попытаться "продать" Белоруссию другим политическим игрокам, и это может не понравиться Москве. Проблемы Евросоюза пока не дали ей возможность поступить так, но американцы – другое дело. В конце концов, Тихановской нужны деньги для постоянной деятельности и громкие политические заявления», — сказал Маркелов.

В заключение гендиректор «Маркелов Групп» заверил, что в связке «Байден-Тихановская» последняя играет далеко не главную роль. На первое место здесь выходят интересы Соединенных Штатов, а они пока не видят повода вмешиваться в борьбу бывшего оппонента Лукашенко за главное кресло Белоруссии.

Вполне возможно, что на родину Светлана Тихановская вскоре вернется ни с чем. В конце своей речи она объявила, что «в ближайшие месяцы» прилетит в Минск, чтобы устроить там новые президентские выборы.

Справка ПС

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным местной ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. Светлана Тихановская — 10,12%. Пока лидер оппозиции не торопится возвращаться в родную страну. Против нее возбуждено уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».