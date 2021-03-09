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11:38   9 Марта 2021
Политика

Председатель ПАСЕ планирует посетить Россию в марте

Председатель ПАСЕ планирует посетить Россию в марте

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс планирует визит в Россию.

Согласно полученной информации, глава ПАСЕ прибудет в Москву 15-16 марта. Соответствующая информация появилась в графике визитов на сайте организации. Однако детали планируемого визита не сообщаются.

Ранее стало известно, что председатель ГосдумыРФ Вячеслав Володин рассказал о планах встретится с главы ПАСЕ 15 марта.

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#москва #россия #пасе

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