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11:26   9 Марта 2021
Экономика

В России упростили порядок досрочного выхода на пенсию

В России упростили порядок досрочного выхода на пенсию

Постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для представителей ряда профессий подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства России сообщила, что Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаж работы граждан РФ будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

Новый порядок распространяется на все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию. Суммарно в законе указаны более 30 категорий граждан. Кроме педагогов и медработников в список вошли водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса и не только.

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#россия #постановление #мишустин #досрочная пенсия

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