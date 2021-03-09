В России упростили порядок досрочного выхода на пенсию

Постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для представителей ряда профессий подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для представителей ряда профессий подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства России сообщила, что Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаж работы граждан РФ будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

Новый порядок распространяется на все категории работников, имеющих право на досрочную пенсию. Суммарно в законе указаны более 30 категорий граждан. Кроме педагогов и медработников в список вошли водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса и не только.