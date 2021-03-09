Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:23   9 Марта 2021
Политика

Роман Сорокин станет новым мэром Якутска

Роман Сорокин станет новым мэром Якутска

Первый заместитель главы Якутска Роман Сорокин занял пост исполняющего обязанности мэра города, начиная с 9 марта.

Сорокин во вторник приступил к исполнению своих временных обязанностей. Такое решение приняли в связи с отпуском кандидата на должность мэра Якутска Евгения Григорьева. В середине февраля пресс-служба якутского регионального отделения "Единой России" определила Григорьева претендентом от партии на досрочных выборах главы города, сообщает РИА Новости.

Известно, что голосование будет проходить с 26 по 28 марта. Григорьев занял пост мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой, которая была 14 января.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#якутск #Авксентьева #Роман Сорокин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров