Роман Сорокин станет новым мэром Якутска

Первый заместитель главы Якутска Роман Сорокин занял пост исполняющего обязанности мэра города, начиная с 9 марта.

Первый заместитель главы Якутска Роман Сорокин занял пост исполняющего обязанности мэра города, начиная с 9 марта.

Сорокин во вторник приступил к исполнению своих временных обязанностей. Такое решение приняли в связи с отпуском кандидата на должность мэра Якутска Евгения Григорьева. В середине февраля пресс-служба якутского регионального отделения "Единой России" определила Григорьева претендентом от партии на досрочных выборах главы города, сообщает РИА Новости.

Известно, что голосование будет проходить с 26 по 28 марта. Григорьев занял пост мэра Якутска после отставки Сарданы Авксентьевой, которая была 14 января.