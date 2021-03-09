Трое детей стали жертвами пожара на Сахалине

Специалисты выясняют обстоятельства страшного пожара в селе Красногорск. На месте инцидента найдены трупы детей.

Специалисты выясняют обстоятельства страшного пожара в селе Красногорск. На месте инцидента найдены трупы детей.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на улице Промышленная. По предварительным данным, во время пожара трое детей были без присмотра. У матери якобы есть еще трое несовершеннолетних, но они были изъяты и помещены в детдом. Семья считается неблагополучной.

Профильную проверку по факту трагедии проводит прокуратура.

В Уфе на месте пожара обнаружены три тела. Среди погибших был 12-летний мальчик. Еще четверым потребовалась помощь врачей — люди отравились продуктами горения, сообщал ФАН.