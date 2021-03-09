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11:21   9 Марта 2021
Происшествия

Инспектор ДПС подозревается в жестоком убийстве сына в Москве

Инспектор ДПС подозревается в жестоком убийстве сына в Москве

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка работает инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов столицы, сообщает МВД.

В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, правоохранители обнаружили тело мальчика с гематомами и травмами. По предварительным данным, в помещении находился отец погибшего. В СК отметили, что 40-летнего мужчину доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Следователи установили, что москвич является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы. По данному факту назначена служебная проверка.

Точная причина смерти малыша пока не известна. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Результаты проверки приобщат к материалам уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.

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