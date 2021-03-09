Опубликовано видео переброски БТР и танков ВСУ в Донбасс

Крупная партия тяжелой бронетехники ВСУ направлена на восток Украины посредством железнодорожного транспорта.

Крупная партия тяжелой бронетехники ВСУ направлена на восток Украины посредством железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", дополняя информацию видеороликом, на котором снят момент следования армейского железнодорожного состава через переезд. В кадр попали десятки танков и бронетранспортеров ВСУ, находящихся на открытых платформах и не накрытых брезентом.

К линии разграничения перебрасывается также тяжелая бронетехника, включая танки.https://t.co/tIqPDETq2U pic.twitter.com/CfbbdWxXy0 — SwankyStas (@StasSwanky) March 8, 2021

По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", съемки проходили в Днепропетровске и датированы 7 марта. Наличие тяжелой бронетехники в зоне внутриукраинского конфликта на востоке страны строго запрещено Минскими соглашениями.