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11:15   9 Марта 2021
Армия

Опубликовано видео переброски БТР и танков ВСУ в Донбасс

Опубликовано видео переброски БТР и танков ВСУ в Донбасс

Крупная партия тяжелой бронетехники ВСУ направлена на восток Украины посредством железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", дополняя информацию видеороликом, на котором снят момент следования армейского железнодорожного состава через переезд. В кадр попали десятки танков и бронетранспортеров ВСУ, находящихся на открытых платформах и не накрытых брезентом.

По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", съемки проходили в Днепропетровске и датированы 7 марта. Наличие тяжелой бронетехники в зоне внутриукраинского конфликта на востоке страны строго запрещено Минскими соглашениями.

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#донбасс #всу #танки

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