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11:11   9 Марта 2021
Происшествия

Автомобиль с семьей провалился под лед в Приморье

Автомобиль с семьей провалился под лед в Приморье

Прокуратура Приморья начала проверку по факту гибели семьи в реке Раздольная. По предварительным данным, утонули двое взрослых и трое детей.

Трагический инцидент произошел недалеко от поселка Тавричанка. Машина с семьей ушла под лед. В салоне находились пять человек, включая троих детей, пишет ФАН.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Местные жители сообщили, что люди поехали на рыбалку и не вернулись домой. Родственники обратились в полицию, а утром очевидцы увидели крышу автомобиля в полынье. Из ледяной западни смогла выбраться только одна женщина, но она скончалась от переохлаждения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

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#авария #дтп #тавричанка

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