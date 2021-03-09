Автомобиль с семьей провалился под лед в Приморье

Прокуратура Приморья начала проверку по факту гибели семьи в реке Раздольная. По предварительным данным, утонули двое взрослых и трое детей.

Прокуратура Приморья начала проверку по факту гибели семьи в реке Раздольная. По предварительным данным, утонули двое взрослых и трое детей.

Трагический инцидент произошел недалеко от поселка Тавричанка. Машина с семьей ушла под лед. В салоне находились пять человек, включая троих детей, пишет ФАН.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Местные жители сообщили, что люди поехали на рыбалку и не вернулись домой. Родственники обратились в полицию, а утром очевидцы увидели крышу автомобиля в полынье. Из ледяной западни смогла выбраться только одна женщина, но она скончалась от переохлаждения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии. Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.