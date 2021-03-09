Среднесуточный прирост заболевших в России составил менее 10 тысяч человек

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в России сообщил о 9445 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в России сообщил о 9445 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Заболеваемость в стране опустилась ниже отметки в 10 тысяч случаев, вернувшись на уровень начала октября 2020 года.

Из выявленных заболевших у 10,9% не было выраженных клинических симптомов COVID-19. За прошедшие сутки вылечиться от болезни удалось 9931 пациенту, летальных исходов зафиксировано 336 случаев, общее число жертв эпидемии составило 89 809 человек.