Среднесуточный прирост заболевших в России составил менее 10 тысяч человек

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в России сообщил о 9445 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в России сообщил о 9445 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Заболеваемость в стране опустилась ниже отметки в 10 тысяч случаев, вернувшись на уровень начала октября 2020 года.
Из выявленных заболевших у 10,9% не было выраженных клинических симптомов COVID-19. За прошедшие сутки вылечиться от болезни удалось 9931 пациенту, летальных исходов зафиксировано 336 случаев, общее число жертв эпидемии составило 89 809 человек.
Рабочая неделя началась с нового минимума со 2 октября 2020 года, тогда было зафиксировано 9412 случаев коронавируса. В тот период заболеваемость шла на подъем, сейчас наблюдается спад уровня инфицированных ежедневно.
Не зафиксировано ни одного заразившегося в Чукотском автономном округе, в Москве прирост составил 1066 человек, в Санкт-Петербурге 941 случай. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4,34 млн случаев заболевания COVID-19.
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