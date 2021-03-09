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11:07   9 Марта 2021
Шоу-бизнес

Букингемский дворец отреагирует на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец отреагирует на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Представители Букингемского дворца готовят ответ на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, которое вышло в эфире CBS .

Букингемский дворец в ближайшее время выступит с заявлением после публикации интервью Меган Маркл, в котором герцогиня Сассекская обвинила королевскую семью в расизме. Она, в частности, призналась, что была шокирована разговорами о том, насколько "темной может быть кожа" наследника, когда тот родится.

Более того, Маркл призналась, что из-за давления со стороны королевской семьи и СМИ во время беременности была готова дойти до самоубийства. Согласно результатам исследования YouGov, половина британцев считает поведение герцогини Сассекской и ее супруга неподобающим.

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