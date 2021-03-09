Норкин осадил соведущего Трушкина за недовольство Дальним Востоком

Телеведущий назвал коллегу "принцессой на горошине".

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин поддел молодого коллегу Ивана Трушкина, назвав его «принцессой на горошине», когда зашел спор о развитии внутреннего туризма.

Во время эфира Трушкин заявил, что больше никогда не отправится путешествовать на русский Дальний Восток после своего неудачного опыта в 2020 году. Г

«Каждый раз, когда желаешь добраться до красоты, ведёшь неравный бой с инфраструктурой», — посетовал молодой журналист.

Норкин парировал:

«А тебе что важнее — красоту увидеть впервые в жизни или что-то там ещё? — А затем добавил. — Принцесса на горошине, познакомьтесь».

Журналист обратил внимание своего молодого коллеги на то, что для улучшения инфраструктуры требуется время.