Тренер клуба МХЛ "Красная Армия" Левицкий скончался на 57-м году жизни

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Александр Левицкий умер в больнице. У него был инсульт. Специалист будет похоронен на Перепечинском кладбище.

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Александр Левицкий умер в больнице. У него был инсульт. Специалист будет похоронен на Перепечинском кладбище.

Главный тренер клуба МХЛ "Красная Армия" Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет.

Он возглавлял команду с июля 2019 года, а с 2006 года работал в хоккейной школе ЦСКА. В качестве главного тренера трижды привел к званию чемпионов России команду 2001 года рождения. В сезоне-2018/19 Левицкий входил в штаб юниорской сборной России. На ее счету несколько серебряных наград. Специалист будет похоронен на Перепечинском кладбище.