В Риге отменили шествия в день памяти легиона «Ваффен СС» из-за коронавируса

Торжественные шествия в честь убийц из СС проходят в столице Латвии ежегодно.

Латвийское информационное агентство LETA сообщает, что власти Риги отменили все неофициальные мероприятия в честь дня памяти легиона «Ваффен СС» (находился под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера). Памятные шествия 16 марта не состоятся только лишь по причине пандемии коронавируса.

«Организаторы мероприятий памяти латышских легионеров и их противники из-за эпидемиологической ситуации отозвали поданные в Рижскую думу заявки на проведение мероприятий 16 марта», — заявили рижские чиновники.

Заявку на торжественное шествие в память о нацистских преступниках подала организация ветеранов латышского легиона «Ваффен СС». Ответное шествие также хотели устроить члены Латвийского антинацистского комитета.

«Ваффен СС» был создан на территории Латвии в период Второй мировой войны. Солдаты легиона убивали мирных жителей и сжигали поселения. В честь ветеранов этого воинского формирования ежегодно в Риге проходит памятное шествие с возложением цветов к монументу Свободы в центре города.