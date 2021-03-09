Мясников назвал показание для вакцинации переболевшим COVID-19

Тем, кто перенес коронавирус, делать прививку от инфекции в целом необязательно, но одна рекомендация к ее постановке есть. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Тем, кто перенес коронавирус, делать прививку от инфекции в целом необязательно, но одна рекомендация к ее постановке есть. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По данному вопросу, вызывающему споры среди экспертов, медик высказался в своем Telegram-канале. Чтобы обосновать свои слова, он обратился к исследованию южноафриканских специалистов. Они изучили реакцию организма перенесших COVID-19 людей на новые мутации SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что антитела, появившиеся после инфекции, не защищают от новых вариантов возбудителя.

"Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и уже переболевшим", — констатировал Мясников.

Он также напомнил о необходимости дополнительных мер безопасности и посоветовал для профилактики содержащие интерферон капли в нос, а также закаливание и соблюдение социальной дистанции.

Мясников в своем Telegram и не только часто отвечает на связанные с COVID-19 вопросы. Например, в эфире программы "О самом главном" на "России-1" он объяснил, почему заболеваемость коронавирусом среди мужчин и женщин неодинакова, передает телеканал "360".