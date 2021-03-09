Сенатор Косачев предупредил о готовящейся «противоправной» кибератаке со стороны США

Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал о принципиальном отличии позиций России и США.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал обвинения Вашингтона в адрес Москвы в хакерских атаках безосновательными и бездоказательными, а готовящийся ответный удар США — противоправным. Так политик прокомментировал статью The New York Times, в которой сообщалось о планах администрации президента Джо Байдена провести скрытые кибератаки на системы, связанные с российскими властями.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Косачев подчеркнул, что нет ни одного доказательства причастности официальной Москвы к хакерским атакам на США.

«Даже если предположить, что какие-то атаки исходили с территории России, это никоим образом не означает, что к ним причастны российские власти», - заявил сенатор.

По его словам, из общего объема компьютерных атак на сети США только 2-3% исходят с территории России. Для сравнения, попытки взлома российских систем в 28-30% случаев совершаются из Соединенных Штатов.

«Но это не означает, что мы тут же начинаем обвинять власти США в причастности к этим атакам и тем более мы не начинаем после этот применять в отношении США средства подавления соответствующих атак», — обратил внимание Косачев.

По сути, США открыто заявляют о возможном применении кибероружия, резюмировал глава комитета по международным делам. Тогда как Москва не раз говорила, что не собирается ни при каких обстоятельствах прибегать к подобным мерам.

«Реагировать каким-то образом на заявления о намерениях, кроме как их комментируя, я считаю преждевременным. Я уверен, что на всех уровнях с российской стороны будут формулироваться заявления об абсолютной неприемлемости и недопустимости подобных действий США», — отметил Косачев.

В середине февраля 2021 года власти США обвинили россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds, в результате которой пострадали 9 федеральных ведомств, включая Минфин, и около 100 частных компаний. В Кремле и в МИД РФ заявили, что эти обвинения бездоказательны, Москва не имеет отношения к этим кибератакам.