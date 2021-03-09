Климатический указ Байдена вызвал неодобрение 12 штатов

Власти 12 штатов подали иск против президента США Джо Байдена и его администрации в связи с подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды, сообщают СМИ.

Власти 12 штатов подали иск против президента США Джо Байдена и его администрации в связи с подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды, сообщают СМИ.

Указ американского лидера дает федеральным властям право утверждать показатели общественных издержек парниковых газов, которые станут основанием для изменения и введения новых положений. По мнению истцов, принятие документа может повлечь серьезный экономический ущерб.

Источники сообщили, что автором инициативы выступил генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт. К иску присоединились его коллеги из Аризоны, Арканзаса, Монтаны, Индианы, Канзаса, Юты, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Небраски, сообщает телеканал "360".