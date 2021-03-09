Известный фотограф опубликовал новые фото беременной Меган Маркл с семьей

На черно-белом снимке запечатлены Меган, Гарри и их сын Арчи.

Известный фотограф, друг герцога и герцогини Сассекских Мисан Гарриман опубликовал в Instagram новое фото беременной Меган Маркл.

На черно-белом снимке Меган в женственном платье с открытыми плечами держит на руках трехлетнего сына Арчи. Ее обнимает принц Гарри.

Фото вызвало восторг у подписчиков.

Ожидается, что пополнение в семействе произойдет летом 2021 года. В интервью известной телеведущей Опре Уинфри Меган и Гарри сообщили пол будущего ребенка - это девочка. Ранее стало известно, что вторая беременность герцогини Сассекской после рождения сына Арчи закончилась трагические - она потеряла ребенка.