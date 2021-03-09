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10:56   9 Марта 2021
Весь мир

Известный фотограф опубликовал новые фото беременной Меган Маркл с семьей

Известный фотограф опубликовал новые фото беременной Меган Маркл с семьей

Известный фотограф, друг герцога и герцогини Сассекских Мисан Гарриман опубликовал в Instagram новое фото беременной Меган Маркл. 

На черно-белом снимке Меган в женственном платье с открытыми плечами держит на руках трехлетнего сына Арчи. Ее обнимает принц Гарри.

Известный фотограф опубликовал новые фото беременной Меган Маркл с семьей

Фото вызвало восторг у подписчиков. 

Ожидается, что пополнение в семействе произойдет летом 2021 года. В интервью известной телеведущей Опре Уинфри Меган и Гарри сообщили пол будущего ребенка - это девочка. Ранее стало известно, что вторая беременность герцогини Сассекской после рождения сына Арчи закончилась трагические - она потеряла ребенка.

 

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