10:56 9 Марта 2021Весь мир
Известный фотограф опубликовал новые фото беременной Меган Маркл с семьей
На черно-белом снимке запечатлены Меган, Гарри и их сын Арчи.
Известный фотограф, друг герцога и герцогини Сассекских Мисан Гарриман опубликовал в Instagram новое фото беременной Меган Маркл.
На черно-белом снимке Меган в женственном платье с открытыми плечами держит на руках трехлетнего сына Арчи. Ее обнимает принц Гарри.
Фото вызвало восторг у подписчиков.
Ожидается, что пополнение в семействе произойдет летом 2021 года. В интервью известной телеведущей Опре Уинфри Меган и Гарри сообщили пол будущего ребенка - это девочка. Ранее стало известно, что вторая беременность герцогини Сассекской после рождения сына Арчи закончилась трагические - она потеряла ребенка.