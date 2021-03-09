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10:35   9 Марта 2021
Происшествия

Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России

Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России

Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году превысил 63 млрд рублей. Правоохранителям удалось раскрыть сотни преступлений в этой направленности.

Генпрокуратура также назвала регионы — лидеры по уровню коррупции. Первое место по числу выявленных случаев взяточничества занимает Москва.

В список также попали Республика Татарстан, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области и др.

Бывшего начальника отдела лесохозяйственной деятельности "Кировгослесхоза" суд признал виновным в получении взятки в размере 247 тыс. рублей.

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#взятка #коррупция #прокуратура #ущерб

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