Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России

Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году превысил 63 млрд рублей. Правоохранителям удалось раскрыть сотни преступлений в этой направленности.

Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году превысил 63 млрд рублей. Правоохранителям удалось раскрыть сотни преступлений в этой направленности.

Генпрокуратура также назвала регионы — лидеры по уровню коррупции. Первое место по числу выявленных случаев взяточничества занимает Москва.

В список также попали Республика Татарстан, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области и др.

Бывшего начальника отдела лесохозяйственной деятельности "Кировгослесхоза" суд признал виновным в получении взятки в размере 247 тыс. рублей.