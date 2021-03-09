Правительство Мордовии может быть сформировано к лету 2021 года

Новое мордовское правительство может быть сформировано к лету текущего года, заявил врио республиканского главы Артем Здунов.

Новое мордовское правительство может быть сформировано к лету текущего года, заявил врио республиканского главы Артем Здунов.

Как стало известно, руководитель региона ранее заявил об отставке кабинета министров. По его словам, многие чиновники Мордовии "самоустранились" от решения местных проблем. До формирования нового состава правительства все министры продолжают работать на постах исполняющих обязанности.

Позже в республике запустили кадровый проект "Моя Мордовия". Инициатива направлена на поиск руководителей для органов власти региона, передает РИА Новости.

"Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", — заявил Здунов.

Ранее врио главы Мордовии отправил все правительство региона в отставку, писал телеканал "360".