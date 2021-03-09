В ХМАО завершены работы по утилизации углеводородов после ЧП на трубопроводе

Специалисты компании "СибурТюменьГаз" сообщили о завершении работ по сбору углеводородов после аварии на подводном трубопроводе, расположенном неподалеку от Нижневартовска.

Специалисты компании "СибурТюменьГаз" сообщили о завершении работ по сбору углеводородов после аварии на подводном трубопроводе, расположенном неподалеку от Нижневартовска.

Сотрудники организации пояснили, что в скором времени приступят к обследованию проблемного участка на месте происшествия, сообщает пресс-служба предприятия. Компания "СибурТюменьГаз" прекратила выжиг продукта. Однако в акватории Оби есть точечное остаточное тление на снегу.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пояснила, что ЧП в ХМАО зафиксировано 6 марта. Вскоре после произошедшего возникло кратковременное возгорание, однако его удалось оперативно локализовать.

По предварительным сведениям, возможной причиной пожара могла стать случайная искра от проезжавшего мимо рыбацкого снегохода. Также к расследованию всех обстоятельств инцидента уже присоединились сотрудники Следственного комитета РФ и местной прокуратуры, которые оценят ущерб, нанесенный окружающей среде, и привлекут виновных в аварии к ответственности.