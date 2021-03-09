Не в отца сын. Кому Гурбангулы Бердымухамедов уступит кресло президента Туркмении

Президент Туркменистана назначил сына Сердара вице-премьером страны. Ожидать ли трансфер власти?

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером страны. Эту должность в республике считают трамплином к президентскому посту — в СМИ заговорили о возможном трансфере власти.

«Политика Сегодня» разобралась, что ждет Туркменистан при новом вице-премьере и собирается ли 63-летний Бердымухамедов в ближайшее время уйти на покой.

История повторяется

Эксцентричный Аркадаг («покровитель туркмен», как сам себя величает Бердымухамедов) пришел к власти именно через должность вице-премьера еще при первом президенте Туркмении Сапармурате Ниязове, в прошлом члена Политбюро ЦК КПСС. Последний возглавил республику в перестроечные времена, в Москве его считали либеральным политиком.

Политологи опасались, что смерть президента вызовет настоящий хаос: система была завязана фактически на «народном монархе» Туркменбаши — это титул «главы туркмен» Ниязова. Несмотря на ряд абсурдных решений вроде сокращения учебы в школе до девяти лет, в вузах — до двух лет, закрытия Академии наук и всех НИИ, режим Ниязова держался крепко.

Но после смерти Туркменбаши кризиса удалось избежать. Амбициозный Бердымухамедов — стоматолог, ставший министром здравоохранения, а позже и вице-премьером, договорился с «ниязовским» окружением, что сохранит их полномочия и политический курс первого президента. Став главой республики в 2007 году, новый президент начал демонтировать культ личности старого и отменять его сомнительные «реформы», а прежние элиты попали под зачистку госаппарата вопреки договоренностям.

Как Бердымухамедову удалось стать президентским преемником — неизвестно. Есть только неподтвержденные версии. По одной из них, назначение соответствует родоплеменному укладу Туркмении: как и Ниязов, Бердымухамедов родом из самого влиятельного туркменского племени текинцев (теке). Племенные связи в республике по сей день крепки, так что принадлежность вице-премьера к теке гарантировала родственникам Ниязова сохранение высокого положения при новой власти.

Согласно второй версии, Гурбангулы является внебрачным сыном Ниязова: в пользу этой теории говорит внешняя схожесть и близкие отношения политиков еще при жизни первого президента. Смущает разница в возрасте: всего 17 лет. Кроме того, нелогичным в таком случае выглядит «сворачивание» культа Ниязова при новом президенте и развитие культа отца Гурбангулы — Мяликгулы Бердымухамедова, дослужившегося до подполковника МВД в советское время.

Не в отца сын

Несмотря на закрытость страны от чужих глаз, туркменский президент настоящая «рок-звезда» современной политики. Он сам исполняет песни на музыку своего любимого внука Керимгулы Бердымухамедова, читает рэп вместе с ним, выступает в качестве диджея, ставит памятники собакам породы алабай (ценит их за доброе сердце и беспримерную отвагу), объявляя ежегодные гулянья в их честь в последнее воскресенье апреля. В 2017 году породистого щенка Бердымухамедов преподнес в подарок Владимиру Путину.

В тот же день отмечается Национальный праздник туркменского скакуна — Гурбангулы любит лошадей и даже сам участвует в скачках. Еще президент стреляет из джипа, словно на съемках остросюжетного боевика, пишет книги (издано уже 53 работы), собственноручно сжигает конфискованные наркотики, ловит рыбу для сирот, и, в конце концов, запрещает коронавирус. Подробнее о неординарных выступлениях главы Туркмении «Политика Сегодня» писала ранее.

А что Сердар Бердымухамедов? Харизмы отца он не унаследовал, а на фоне уверенного в себе и всегда улыбчивого Гурбангулы выглядит блекло. По крайней мере, на публике.

«Сердар не слишком амбициозный и целеустремленный человек. Делает все скорее по наитию или по указке отца», — заявил знакомый Бердымухамедова-младшего времен учебы в комментарии Lenta.ru.

Так или иначе, Сердар — единственный сын главы республики и передавать власть больше некому. Обожаемый внук учится в Европе, к тому же, слишком юн для столь ответственного поста.

Сердар же давно шагает по карьерной лестнице: до назначения вице-премьером он возглавлял Высшую контрольную палату Туркменистана, был министром промышленности и замминистра иностранных дел, руководил Ахалским велаятом (столичный регион республики), работал в представительстве Туркмении при ООН в Женеве. Очевидно, кандидат на трансфер только один. И предположения о возможной передаче власти появились не просто так.

Летом 2019 года президент Туркменистана неожиданно пропал из публичного поля на 10 дней. Это было настолько необычно, что в СМИ распространились слухи о его смерти. Настораживало и прибытие в страну турецких врачей за пару месяцев до пропажи Бердымухамедова. Бригаду якобы вызывали из-за тяжелой болезни матери президента.

В прошлом году Бердымухамедов снова пропал. Тоже летом. Появился перед публикой только в сентябре и сразу заговорил о конституционной реформе и устаревших институтах власти. Изменения не заставили себя ждать: вместо однопалатного парламента появился двухпалатный, а президент получил статус пожизненного сенатора.

Рано прощаться

Давать прогнозы о туркменской политике сложно, а выводы можно делать только исходя из официальных назначений в стране, говорит кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Если анализировать развитие карьеры Сердара Бердымухамедова, можно заметить, что у него сложился широкий опыт работы в политике. В первые годы прихода Бердымухамедова-старшего к власти его сын учился в Дипломатической академии МИД РФ, позже — в Женевском центре политики безопасности, а потом начал выстраивать карьеру, отметил Притчин.

«Карьерный рост [Сердара Бердымухамедова, — прим.ред.] говорит о том, что идет определенная подготовка к сценарию смены власти. Но против этого сценария играет то, что сам президент Туркменистана, судя по его активному присутствию в медиа и активным увлечениям различного рода, в полном здравии и никуда не собирается уходить. Это сценарий скорее на будущее, подготовка приемника», — поделился мнением ученый.

Судя по всему, прощаться с легендарным Аркадагом пока рано. К тому же, все предыдущие догадки СМИ он развенчивал и триумфально возвращался, даже когда журналисты «трубили» о его смерти, признаваясь — на самом деле это был отпуск, во время которого он писал очередную книгу. На этот раз о лекарственных растениях Туркменистана.