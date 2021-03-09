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10:14   9 Марта 2021
Общество

Омск и Новосибирск назвали худшими городами России по культуре вождения

Омск и Новосибирск назвали худшими городами России по культуре вождения

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг российских городов по культуре вождения на дорогах. Оценивали мнение пешеходов и водителей из мегаполисов страны.

Культуру поведения на дорогах и соблюдение правил безопасности выше всего оценили в Красноярске и Москве. Водители Красноярска дали оценку в 3,6 балла из пяти, пешеходы оценили водителей чуть ниже, оценка составила 3,1 балла, данные предоставил портал RT.

Москва на втором месте по двум параметрам — пешеходы оценили водителей в 3,1 балла, водители — в 3,5 балла. Третье место по культуре поведения на дорогах у Санкт-Петербурга и Перми, водители оценили на 3,5 балла, горожане без автомобиля на 3,0 балла. Последние места в списке занимают Омск и Новосибирск.

С 7 марта вступили в действие новые правила для пассажирского транспорта. Водителям запретили высаживать безбилетных пассажиров-детей, а контролерам разрешили требовать паспорт и свидетельство о рождении, пишет телеканал "360".

 

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