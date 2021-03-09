Unilever уберет слово "нормальный" с косметики из-за бодипозитива и феминизма.

Опрос компании показал, что слово вызывает у многих покупательниц негативное отношение.

Британо-нидерландская косметическая компания Unilever, владеющая брендами Dove, Lifebuoy, Axe и Sunsilk, заявила, что отказывается от использования слова «нормальный» на упаковках своей продукции. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте концерна.

В Unilever отметили, что это лишь первые шаги в рамках новой стратегии «Позитивная красота», которая призвана «приносить больше благ людям».

«Знаем, что удаление "нормальный" с наших продуктов и упаковок не решит проблему само по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты», — говорится в заявлении компании.

Предприятие объяснило нововведения тем, что, согласно опросу проведенному компанией, слово «нормальный» на упаковках средств для волос или кожи заставляет многих людей «чувствовать себя отчужденными». Более того, большинство покупателей (52%) заявили, что обращают внимания на позицию компании по социальным вопросам, прежде чем выбрать продукцию.

«Один миллиард человек использует наши косметические продукты и средства личной гигиены каждый день, и еще больше людей видят нашу рекламу. Наши бренды могут реально изменить жизнь людей. В рамках этого мы стремимся бороться с вредными стереотипами, а также формировать более широкое и инклюзивное определение красоты», — сообщила президент по красоте и личной гигиене компании Санни Джайн.

Кроме того, компания намерена перестать изменять внешность моделей для своей рекламы с помощью компьютерной обработки, а также пообещала содействовать гендерному равенству, включая создание социальных роликов на подобную тематику.

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