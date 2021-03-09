9:58 9 Марта 2021Происшествия
Школьник в США случайно взорвал класс самодельной бомбой
Пятеро подростков и учитель пострадали из-за случайного взрыва самодельного устройства, которое принес в школу один из юных жителей Мичигана.
Пятеро подростков и учитель пострадали из-за случайного взрыва самодельного устройства, которое принес в школу один из юных жителей Мичигана.
По данным американской полиции, 16-летний ученик изготовил опасный предмет, принес его в образовательное учреждение и случайно подорвал. Виновник происшествия получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Одноклассники юноши и преподаватель отделались легкими травмами и самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Спасатели эвакуировали школу после взрыва. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.