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9:58   9 Марта 2021
Происшествия

Школьник в США случайно взорвал класс самодельной бомбой

Школьник в США случайно взорвал класс самодельной бомбой

Пятеро подростков и учитель пострадали из-за случайного взрыва самодельного устройства, которое принес в школу один из юных жителей Мичигана.

По данным американской полиции, 16-летний ученик изготовил опасный предмет, принес его в образовательное учреждение и случайно подорвал. Виновник происшествия получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Одноклассники юноши и преподаватель отделались легкими травмами и самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Спасатели эвакуировали школу после взрыва. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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