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9:42   9 Марта 2021
Политика

Байден счел сексуальное насилие в войсках США большой угрозой

Байден счел сексуальное насилие в войсках США большой угрозой

Администрация США указала на сексуальное насилие в американских войсках, как на большую угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, посвященного Международному женскому дню.

"Сексуальное насилие отвратительно и недопустимо в какое бы ни было время, особенно в наших вооруженных силах, в которых сплоченность подразделения по большей части строится на доверии к сослуживцам. И это ни что иное, как угроза нашей национальной безопасности", — заявил американский лидер.

Байден заверил, что в администрации президента будет проведена большая работа, направленная на борьбу с "таким злом". Президент США и ранее распоряжался провести расследование, связанное со случаями сексуального насилия в ВС США.

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#сша #джо байден #вооруженные силы

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