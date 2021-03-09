Байден счел сексуальное насилие в войсках США большой угрозой

Администрация США указала на сексуальное насилие в американских войсках, как на большую угрозу национальной безопасности.

Администрация США указала на сексуальное насилие в американских войсках, как на большую угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, посвященного Международному женскому дню.

"Сексуальное насилие отвратительно и недопустимо в какое бы ни было время, особенно в наших вооруженных силах, в которых сплоченность подразделения по большей части строится на доверии к сослуживцам. И это ни что иное, как угроза нашей национальной безопасности", — заявил американский лидер.

Байден заверил, что в администрации президента будет проведена большая работа, направленная на борьбу с "таким злом". Президент США и ранее распоряжался провести расследование, связанное со случаями сексуального насилия в ВС США.