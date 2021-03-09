Завершены испытания новейшего гранатомета "Балкан"

Новый российский противопехотный гранатомет "Балкан" успешно завершил процедуру государственных испытаний и в скором времени увеличит огневую мощь ВС РФ.

Новый российский противопехотный гранатомет "Балкан" успешно завершил процедуру государственных испытаний и в скором времени увеличит огневую мощь ВС РФ.

Об этом сообщил исполнительный директор АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" Александр Кочкин.

"Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ", — отметил Кочкин.

По его словам, новый противопехотный гранатомет обладает увеличенной на 25% дальностью выстрела и калибром 40 миллиметров. Мощность боеприпаса "Балкана" в два раза выше по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами АГС-17 "Пламя" и АГС-30, подчеркнул Кочкин.