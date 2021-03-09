Генпрокуратура перечислила топ регионов РФ по уровню коррупции

Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по уровню взяточничества, сообщили в Генпрокуратуре.

Москва, Татарстан и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по уровню взяточничества, сообщили в Генпрокуратуре.

Республика Башкортостан и Краснодарский край заняли четвертую и пятую строчки в этом списке по данным на 2020 год, уточнил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. Высокий уровень взяточничества в прошлом году также зафиксировали в Челябинской и Ростовской областях, Республике Дагестан и Пермском крае.

Больше всего актов коррупции всегда будет отмечено в регионах, где есть крупные предприятия и сосредоточение финансовых активов, добавил Балдин. В то же время взяточничество является высоколатентным преступлением, поэтому точные показатели в любом городе установить наверняка невозможно, заключил представитель Генпрокуратуры РФ в комментарии РИА Новости.