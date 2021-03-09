Тренер Мишин рассказал о трудностях работы с двумя молодыми звездами
При обучении двух сильных спортсменов между ними возникает соперничество, при котором тренеру трудно уделить достаточно внимания обоим ученикам одновременно.
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в гостях у Бориса Корчевникова на программе "Судьба человека" сравнил такую ситуацию с любовным треугольником, где невозможно выбрать из двух женщин одну.
Мишин вспомнил ситуацию, когда он взял фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на Чемпионат мира. Тогда Плющенко случайно попал в команду вместо другого участника и взял бронзу.
"Представьте себе, человек ни сном н духом не знал и не готовился, и как ему только воли хвалило не сгореть только от одного этого известия, что будет вступать на чемпионате мира!", — поделился тренер.
Ягудин позднее покинул Мишина и ушел к тренеру Татьяне Тарасовой, но это решение было к лучшему, как показала жизнь. Задерживать ученика, как и уходящую женщину, категорически недопустимо, заявил Мишин.