При обучении двух сильных спортсменов между ними возникает соперничество, при котором тренеру трудно уделить достаточно внимания обоим ученикам одновременно.

При обучении двух сильных спортсменов между ними возникает соперничество, при котором тренеру трудно уделить достаточно внимания обоим ученикам одновременно.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в гостях у Бориса Корчевникова на программе "Судьба человека" сравнил такую ситуацию с любовным треугольником, где невозможно выбрать из двух женщин одну.

Мишин вспомнил ситуацию, когда он взял фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на Чемпионат мира. Тогда Плющенко случайно попал в команду вместо другого участника и взял бронзу.

"Представьте себе, человек ни сном н духом не знал и не готовился, и как ему только воли хвалило не сгореть только от одного этого известия, что будет вступать на чемпионате мира!", — поделился тренер.

Ягудин позднее покинул Мишина и ушел к тренеру Татьяне Тарасовой, но это решение было к лучшему, как показала жизнь. Задерживать ученика, как и уходящую женщину, категорически недопустимо, заявил Мишин.