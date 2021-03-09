Тренер Алексей Мишин рассказал, как привел юного Плющенко к победам

Советский спортсмен и тренер Алексей Мишин в гостях у Бориса Корчевникова на программе "Судьба человека" рассказал о занятиях с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Советский спортсмен и тренер Алексей Мишин в гостях у Бориса Корчевникова на программе "Судьба человека" рассказал о занятиях с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

За свою жизнь Мишин завоевывал награды как фигурист и способствовал получению признания в международном сообществе российских мастеров фигурного катания. Под его крылом учились лучшие спортсмены и, несмотря на преклонный возраст, он и сейчас продолжает тренировать молодых, подающих большие надежды фигуристов, завоевывая вместе с ними титулы и звания.

Телеведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников поинтересовался у легендарного тренера, как складывались отношения со знаменитым "королем льда" Евгением Плющенко. На счету его счету четыре Олимпиады, два золота Игр, десятки побед. Все это благодаря профессиональной методике Алексея Мишина.

"Тренер не должен быть как отец, как друг, брат, есть пить вместе. Между тренером и учеником должна быть дистанция", — рассказал он.

Сам Евгений вспоминал, что поначалу Мишин в действительности не обращал на него внимания – рядом катались настоящие звезды тех лет. Тем не менее тренер видел талант Плющенко.