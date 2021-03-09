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8:44   9 Марта 2021
Армия

Пилоты МиГ-31 начали отрабатывать перехват баллистических ракет

Пилоты МиГ-31 начали отрабатывать перехват баллистических ракет

Российские летчики начали охотиться охотниками за баллистическими ракетами на истребителях МиГ-31.

Экипажи теперь на регулярной основе будут отрабатывать перехват боеголовок во время учений. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. Подобные тренировки были введены в программу еще в прошлом году. Однако сейчас решено распространить практику.

Экипажи перехватчиков ЦВО первыми обкатали новый элемент подготовки. Учения прошли в Пермском крае. Летчики МиГ-31БМ отразили групповой налет авиации условного врача и ушли под Астрахань, где и отстрелялись по сверхзвуковым целям, которые имитировали баллистические ракеты.

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#учения #ракеты #перехват #миг-31

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