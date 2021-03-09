Генпрокуратура назвала профессии-лидеры по мелкому взяточничеству

Чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Представители этой профессии получают деньги от граждан, которые хотят избежать ответственности за нарушение закона. Также часто на мелких взятках попадаются педагоги. Деньги им платят студенты за положительные оценки на экзаменах, сообщает РИА Новости.

Балдин также отметил распространенность мелкого взяточничества среди сотрудников ФСИН. Они берут деньги за пронос заключенным запрещенных предметов или создания особых условий для них.

По российскому законодательству за это преступление нарушителю грозит до трех лет лишения свободы. Мелкой считается сумма до 10 тыс. рублей.