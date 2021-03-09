Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить шантажирующих россиян ботов

Ежедневно услугами Telegram-ботов пользуются сотни тысяч россиян. Все они ставят под угрозу свои личные данные и рискуют стать жертвами мошеннических схем.

Ежедневно услугами Telegram-ботов пользуются сотни тысяч россиян. Все они ставят под угрозу свои личные данные и рискуют стать жертвами мошеннических схем.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Роскомнадзор обратился к администрации мессенджера Telegram с требованием заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Речь идет о нарушении законов о защите персональных данных.

Мессенджер содержит десятки ресурсов, собирающих информацию из открытых и слитых в интернет баз данных. Злоумышленники могут вымогать деньги, угрожая взломать аккаунт человека или раскрыть информацию о его действиях в Сети близким и коллегам по работе. По словам партнера юридической компании A.T. Legal Александра Павловского, создателям таких ботов может грозить уголовная или административная ответственность.