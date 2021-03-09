Депутат Госдумы предложил ввести уголовное наказание за фейки о росте цен

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за распространяемые недостоверные сведения о росте российских цен на продукты питания.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный предложил ввести уголовную ответственность за распространяемые недостоверные сведения о росте российских цен на продукты питания.

Наказание предполагает лишение свободы на срок до трех лет или штраф в размере 200-500 тыс. рублей для физических лиц и 500-800 тыс. рублей для юрлиц, отметил депутат "Единой России" Анатолий Выборный. Об этом информирует издание "Известия".

"Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита", — подчеркнул Выборный.

Речь идет о категории товаров первой необходимости: мяса, рыбы, яиц, сахара и масла. По словам политика, создаваемый ажиотаж и массовый спрос на товар являются катализатором подъема стоимости.