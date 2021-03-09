Губернатору штата Нью-Йорк могут объявить импичмент после сексуального скандала

Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк планируют объявить импичмент губернатору Эндрю Куомо после сексуального скандала.

Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк планируют объявить импичмент губернатору Эндрю Куомо после сексуального скандала.

Несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах и неприемлемом поведении. Несмотря на отсутствие доказательств, лидер республиканского меньшинства в заксобрании Уилл Баркли в своем Twitter отметил, что губернатор потерял доверие и теперь не может управлять штатом.

Губернатор в ответ прокомментировал, что никогда не позволял себе непочтительного уважения к женщинам. Однако Баркли уже припомнил слухи о преуменьшенном количестве смертей от коронавируса в домах престарелых штата и заметил, что такой человек не может вести людей к выходу из кризиса на фоне пандемии.