NYT заявила о страхе Вашингтона перед возможностями Москвы в космосе

Амбиции России и Китая в космическом пространстве вызывают обеспокоенность, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

Амбиции России и Китая в космическом пространстве вызывают обеспокоенность, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

По данным газеты NYT, военачальник оценил возможность России контролировать действия США на орбите с Земли. По его словам, страна уже располагает лазерными установками различной мощности, которые способны повредить или помешать работе американских спутников.

"У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем", — сказал Реймонд.

Вместе с этим, Реймонд озвучил версию, согласно которой у Китая имеется спутник, оснащенный "роботизированной рукой" для воздействия на другие аппараты.