Госдеп США считает Россию причастной к дезинформации о вакцинах

Четыре интернет-ресурса, которые якобы курирует российская разведка, распространяют ложную информацию о вакцинах американских компаний.

Четыре интернет-ресурса, которые якобы курирует российская разведка, распространяют ложную информацию о вакцинах американских компаний.

Центр глобального взаимодействия, являющийся частью Госдепа, выявил ресурсы, на которых распространяется дезинформация о двух одобренных в США вакцинах. Эта кампания ведется с целью подрывания уверенности в безопасности западных вакцин. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его мнению, Москва вновь использует старые методы. США ведут борьбу против дезинформации о вакцинах на международном уровне. Россия неоднократно отвергал обвинения США и предлагала сотрудничество в сфере создания вакцин от коронавируса.